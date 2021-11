Settimo Torinese, esce dal carcere e assalta una banca: arrestato

Scarcerato quattro giorni fa, assalta una banca. E’ successo, questa mattina, a Settimo Torinese. Intorno alle 7:45, un 36enne italiano ha atteso l’arrivo del direttore della filiale della banca CR Asti e, minacciandolo con un taglierino, è entrato all’interno dell’istituto di credito.

Gli addetti alla vigilanza hanno poi chiamato i carabinieri della compagnia di Chivasso, che hanno fatto irruzione in banca arrestando così il bandito per rapina e sequestro di persona. Da quanto si apprende, non ci sono feriti.

