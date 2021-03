Ha preso di nascosto l’auto della mamma per farsi un giro con gli amici, non s’è fermato a un posto di controllo e poi, durante un lungo inseguimento, ha speronato più volte quattro gazzelle dei carabinieri.

Protagonista della ‘fuga di mezzanotte’ un 17enne di Settimo Torinese, che i militari della locale Tenenza hanno tentato di fermare mentre era alla guida di una Fiat 500L. Accanto a lui un coetaneo e un ragazzo di 15 anni, trovati successivamente in possesso di alcune dosi di hashish e di un coltello con lama da 10 centimetri.

La vettura invece di rallentare e fermarsi al posto di blocco si è data a precipitosa fuga iniziando una gincana per le vie della cittadina, inseguita da quattro gazzelle a sirene spiegate. Dopo aver speronato più volte i mezzi dei carabinieri, il veicolo è stato finalmente bloccato all’altezza di via Milano.

I tre minorenni sono stati denunciati per il danneggiamento aggravato dei veicoli militari, per resistenza a pubblico ufficiale, per la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente e per il possesso ingiustificato dell’arma. Inoltre sono stati tutti sanzionati amministrativamente per aver violato il coprifuoco notturno imposto dalle norme anti Covid e il conducente anche per essersi messo alla guida senza avere mai conseguito la patente.