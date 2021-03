Sette tonnellate di roba nella casa della Teresina. Donna senza un passato

Usciva di buon mattino e tornava la sera carica di roba. La chiamavano “Teresina dei pacchi”. La donna di 54 anni che ha accumulato nel suo appartamento sette tonnellate di masserizie. Un peso al quale i vigili non hanno creduto, tanto da verificare con l’aiuto di un ispettore metrico che «la pesa fosse a posto». C’era di tutto: stracci, oggetti di arredo, bottiglie piene e vuote, taniche, giocattoli, latte, lattine, contenitori di ogni misura, avanzi di cibi e quant’altro si possa immaginare. Un peso che avrebbe potuto sfondare il pavimento al settimo piano di uno stabile Atc di corso San Maurizio. L’alloggio è stato sgomberato e “Teresina dei pacchi” è stata ricoverata presso un centro di salute mentale, perché, come ha spiegato uno dei due suoi coinquilini, un uomo di 77 anni, «quella donna non ci sta più con la testa». Tant’è che in un’occasione, «per far prendere un po’ d’aria all’alloggio e mandar via questa puzza di chiuso», “Teresina dei pacchi” aveva aperto il rubinetto del gas, correndo lei e i suoi due amici, il rischio di una lenta morte per avvelenamento. Le prime segnalazioni, per quanto tardive (perché l’accumulo di roba era cominciato anni e anni fa) sono giunte ai vigili da parte di alcuni residenti nel palazzo. Ma quando sembrava che la situazione si fosse in qualche modo accomodata, il coinquilino 77enne della Teresina, ha richiamato la Municipale: «Qui in casa non se ne può più». Il provvedimento di sgombero coatto è scattato immediatamente e tutta la “roba” (mobili compresi), è stata accatastata su alcuni camion, portata via e pesata. Il trasloco è durato tre giorni, più un quarto per disinfestare l’appartamento da blatte e topi che a casa della donna avevano scoperto una reggia. E se “Teresina dei pacchi” ha trovato una sistemazione in una comunità dove sarà curata, chi viveva con lei (il 77enne è il titolare dell’appartamento Atc), tornerà in quell’alloggio, anche se ora si deve accontentare di una sistemazione temporanea ottenuta attraverso i servizi sociali del Comune. «Guardi – dice un inquilino dello stabile -, la signora Teresina era benvoluta da tutti, è una donna simpatica e sempre sorridente con dei gravi disagi, ma così non si poteva continuare. La soluzione che i vigili hanno adottato consentirà a Teresina di curarsi nel modo migliore». Un’accumulatrice seriale, “Teresina dei pacchi”, apparentemente senza un passato. Nel condominio Atc c’è chi dice che fosse stata un insegnante, altri sostengono che «si è ridotta così per una delusione d’amore». Fatto sta che neppure i suoi coinquilini hanno saputo dire se la donna abbia dei parenti: «Di questo, lei non ne parlava mai».