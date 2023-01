Servono ancora aiuti per Kevin: a maggio l’intervento in Florida

Mancano ancora 81mila euro per assicurare a Kevin, il bambino residente nelle case popolari di via Parenzo, quel viaggio in Florida che gli garantirà l’intervento decisivo per l’allungamento del perone. A preoccupare, oggi, sono i tempi. Sempre più stretti. L’intervento è stato fissato, 18 maggio al Paley Institute, ma il saldo dovrà avvenire due mesi prima di quella data. «Noi abbiamo raccolto fino ad oggi quasi 55mila euro – spiega mamma Zamira -. Considerando gli aiuti offerti dall’Asl mancano ancora 21mila euro solo per l’intervento e altri 60mila per la permanenza e le spese». Il piccolo, infatti, dovrà affrontare anche una lunga riabilitazione, comprensiva di fisioterapia.

La storia

Nato con una grave malformazione alle gambe, Kevin si è subito trovato a fare i conti con una “emimelia tibiale” che ha messo a dura prova anche mamma e papà. Per quanto riguarda la malformazione alla gamba destra Kevin è senza tibia, rotula, osso del femore bifido, piede torto e quattro centimetri più corto rispetto l’altra gamba. In loro aiuto sono scesi in passato interi quartieri, persino CronacaQui, con la onlus Costruire!, e l’associazione Anesv che tempo addietro ha donato – proprio come vuole la tradizione – l’incasso del primo giorno di apertura di Natale in Giostra, in quel di Torino Esposizioni, a una famiglia in difficoltà segnalata, come da tradizione, dal nostro giornale.

I costi

Mai come in questo caso i costi non sono uno scherzo. Il preventivo di intervento, fisioterapia e tutore, infatti, è di circa 168mila euro. Inoltre la permanenza in Florida durerà 10 mesi, ecco il perché dei costi aggiuntivi. Per aiuti – Satispay: Realizziamo il desiderio di Kevin e Paypall: Sadiku.zamira@yahoo.it. O Iban IT38L 0306909606100000168356 intestato a “Comitato realizziamo il desiderio di Kevin”.