Servizi depotenziati a Mirafiori Sud: «Vogliamo ripristinare gli uffici Inps»

In affanno da inizio anno, con la chiusura degli uffici Inps, oggi lo Sportello Più di strada Castello di Mirafiori appare agli occhi dei cittadini della zona sud della città come un servizio depotenziato. Certo non in linea con le strategie di rinnovamento della Circoscrizione 2. Il punto Inps, del resto, forniva assistenza fiscale soprattutto ai pensionati, aiutandoli a compilare i moduli o fornendo informazioni in merito alle novità in arrivo. E poi c’era chi ci andava anche solo per farsi stampare documenti importanti, come ad esempio il Cud, un servizio che ai pensionati veniva offerto gratuitamente. “Morto” l’ufficio, le famiglie del quartiere si sono sentite come perse. Costrette a rivolgersi ai Caf, già carichi di lavoro. Oltre che tutti gli iscritti all’Unitre e all’Università della terza età,

SERVONO RISORSE

«Vogliamo trovare delle risorse per ripristinarlo» non usa mezze misure il presidente del centro civico, Luca Rolandi. Scaduta la convenzione, ora è necessario un aiuto da parte del Comune di Torino. Anche perché negli uffici decentrati di Mirafiori Sud c’è un’altra nota dolente: manca anche il personale. Oggi si dividono i carichi in tre, tra comunicazione, protocollo e gestione degli orti urbani. Inutile dire che prima dell’accorpamento tra l’attuale 2 e la ex Circoscrizione 10 le cose funzionavano diversamente e gli impiegati erano almeno il doppio. Ricordi su cui non ci si può più sedere. «Mancano almeno due persone – continua Rolandi -. Speriamo tramite i nuovi ingressi di ottobre di usufruire di un po’ di manodopera». A Mirafiori Sud le polemiche non sono mai mancate.

CAMBIO DI TENDENZA

Lo Sportello Più, nella Circoscrizione Due, era stato inaugurato in strada Comunale di Mirafiori dopo la chiusura dell’Inps di strada del Drosso. Grazie a un accordo tra Comune e Inps, i cittadini potevano avere consulenze, rilascio di duplicati, estratti contributivi, richiesta Pin, oltre a incontri con i funzionari Inps per le procedure più complesse. Mirafiori Sud, ricordiamolo, negli ultimi tempi ha perso anche la banca in via Farinelli, la polizia municipale in via Morandi, i carabinieri in via Plava, la biblioteca civica e la piscina. Brutte notizie mal gradite tanto agli abitanti quanto alla Circoscrizione che ora proverà a tornare alla carica.