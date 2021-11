Servizi ambientali, sciopero per il rinnovo del contratto: la protesta in piazza [LE FOTO]

Sindacati e lavoratori in protesta questa mattina a Torino, in piazza Castello, in occasione dello sciopero nazionale del settore dei servizi ambientali, che chiedono il rinnovo del contratto.



(foto: Tonino Di Marco)

Il presidio davanti alla Prefettura è stato organizzato da Cgil, Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Sarebbero circa 15mila le persone coinvolte (8mila solo a Torino e provincia) che attendono un adeguamento del salario, miglioramenti sulla questione della sicurezza sul lavoro in tempi brevi, viste le già lunghe attese.