Serve un po’ di coerenza

La coerenza. Secondo Prezzolini era la “virtù degli imbecilli”. E forse si può convenire sul fatto che, non solo in politica, la coerenza assoluta sia impossibile. Ma se non è da considerarsi una virtù una tale forma di coerenza, di certo non lo possono essere nemmeno l’incoerenza, il trasversalismo o peggio l’accarezzare il nemico di anni di governo, in questo caso della città di Torino, per poi offrirsi come alleato, infine negarsi… per poi trattare ancora nei salotti. Come ha fatto, anzi sta facendo, Chiara Appendino, sindaca prima amatissima per aver rotto l’egemonia del Pd, mandando a casa un uomo del calibro di Piero Fassino, e ora intenta a tessere una tela giallo rossa come Penelope per poi disfarla di notte in attesa che arrivi il principe azzurro Conte. Coerenza avrebbe voluto altro, immagino. E lo si può dire guardando la città dove, per fare un piccolo esempio si cominciano a riasfaltare le strade ora che mancano un pugno di mesi alle elezioni. Proprio come facevano i vecchi sindaci di paese per rabbonire i cittadini furiosi. Ma Torino è stremata e vorrebbe programmi seri, stufa di un dilettantismo pentastellato che vive di piste ciclabili e di monopattini. Che ha visto le periferie abbandonate mentre crescevano di numero solo i grandi supermarket alla faccia del commercio di vicinato. E il disastro del centro disseminato di accampamenti di senza tetto, il commercio osteggiato con progetti di chiusure e ticket per la sosta, mentre le strisce blu dipinte per far soldi colpiscono ovunque, fino alla cinta daziaria. Servono idee, non alleanze cercate e poi disdette. Perché Torino ha bisogno di progetti per i giovani, di cultura fin troppo negletta, di centri anziani. Il percorso fin qui, non può essere dimenticato, con il bilancio a processo come pure il portavoce. Meglio sarebbe stato finirla lì, pensando magari a Roma dove prima o poi conducono le sirene della politica.

