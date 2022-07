Serie di incendi in bassa Val di Susa: a Sant’Ambrogio coinvolto anche un furgone [FOTO]

Notte impegnativa per i vigili del fuoco del comando di Torino, chiamati a fronteggiare una serie d’incendi nella bassa Val di Susa. Poco prima della mezzanotte alcune masserizie sono andate in fiamme ad Avigliana, in via Moncenisio, e hanno richiesto l’intervento delle squadre dei volontari del locale distaccamento assieme a quella di Almese e della “41” Grugliasco. Fiamme anche in una vicina legnaia, spente sempre dalle forze impegnate nel soccorso tecnico.

Successivamente, si è sviluppato un altro rogo nel confinante comune di Sant’Ambrogio dove in un magazzino/deposito un grande incendio ha coinvolto anche un furgone. Numerose le squadre dei volontari e dei permanenti che sono state chiamate in azione per spegnere e mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, incaricata di effettuare le indagini per chiarire l’origine del rogo.