Serie A, vincono Udinese e Bologna: pari con polemiche a Lecce

Vince ancora l’Udinese e si porta a -1 dalla vetta: è questo il risultato più importante dei match delle 15:00 della sesta giornata di Serie A. Sotto col Sassuolo dopo il gol di Frattesi, i friulani in superiorità numerica vengono trascinati da un fantastico Beto, autore di una doppietta. Successo importante anche per il Bologna dopo l’addio di Mihajlovic: 2 a 1 il risultato contro la Fiorentina. Nell’altro match del pomeriggio finisce 1 a 1 tra Lecce e Monza, ma i salentini possono recriminare per un paio di rigori non assegnati e apparsi invece nitidi.