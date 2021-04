SERIE A. Uno-due Napoli, Toro ko in 3 minuti: all’Olimpico è 0-2

Due gol in tre minuti: il Toro esce sconfitto dall’Olimpico nella sfida contro il Napoli, vittorioso con il risultato di 2-0, e non si allontana dalla zona retrocessione.

BAKAYOKO E OSIMHEN STENDONO IL TORO

Dopo qualche minuto di studio, il match cambia completamente rotta tra l’11’ ed il 13′: Bakayoko porta in vantaggio il Napoli con un tiro dalla distanza, imprendibile per il rientrante Sirigu. Passano due minuti ed un errore di Nkoulou lancia Osimhen a campo aperto: da solo davanti alla porta, il nigeriano sterza ed il pallone, in maniera beffarda, colpisce le gambe di Bremer causando un rimpallo che mette il pallone in rete, beffando il portiere granata.

ESPULSO MANDRAGORA NEL FINALE

I partenopei di Gattuso gestiscono tranquillamente anche il resto della partita e vanno più volte vicini alla terza rete, colpendo anche due volte il palo. Ulteriore beffa finale per gli uomini di Nicola, che restano in 10 uomini per l’espulsione di Mandragora: il centrocampista granata stende Lozano, fallo che gli vale la seconda ammonizione personale e dunque il cartellino rosso.

LA CLASSIFICA

La classifica non sorride ancora al Toro (con una partita in meno): il Cagliari, ieri vittorioso contro la Roma, ha agganciato granata e Benevento a quota 31. Tre squadre a pari punti, con Spezia e Fiorentina leggermente più staccate: una tra queste l’anno prossimo giocherà in Serie B.