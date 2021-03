SERIE A. Tre volte Ronaldo, la Juve stende il Cagliari (1-3)

Un super Cristiano Ronaldo riporta alla vittoria la Juventus dopo la delusione Champions: tre gol, tutti nel primo tempo, che stendono il Cagliari. Finisce 3-1 per i bianconeri.

CR7 SEGNA E POI RISCHIA L’ESPULSIONE

La partita è subito tutta in discesa per la Juve: al 10′ Ronaldo colpisce di testa da calcio d’angolo e segna l’1-0. Tante discussioni poi per un intervento del portoghese a gamba tesa sul portiere avversario Cragno, che viene punito solo con un cartellino giallo: CR7 ha però rischiato seriamente l’espulsione.

ARRIVA LA TRIPLETTA

Dieci minuti dopo è ancora Cristiano Ronaldo a colpire: guadagna un rigore e lo trasforma, segnando il 2-0. Passano sette minuti ed il portoghese fa 3-0, questa volta su assist di Chiesa: è il risultato sul quale si va a riposo. Poche emozioni nella ripresa, in un match ipotecato dalla Juventus nel primo tempo. Il Cagliari trova comunque il gol della bandiera con Simeone, al 61′.

JUVE A -1 DAL MILAN E A -10 DALL’INTER

La vittoria di reazione dopo il ko europeo riporta gli uomini di Pirlo al terzo posto in classifica ed ora a -1 dal Milan (in campo tra poco). Ancora 10, invece, i punti di distacco dalla capolista Inter, oggi vincente contro il Torino.