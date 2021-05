SERIE A. Toro, tre punti per la salvezza: domani è “spareggio” contro lo Spezia

Tre punti per la permanenza in Serie A. Il Torino di Davide Nicola sfida, domani alle 15, lo Spezia: stesse ambizioni, stesso obiettivo per due delle tre squadre rimaste ancora in lotta per la salvezza. Basterebbe infatti un successo domani (per entrambe) per festeggiare in anticipo. Per i granata, in ogni caso, ci sarà anche una “seconda chance” contro la Lazio il prossimo martedì: una vittoria eviterebbe che Torino-Benevento, all’ultima giornata, diventi un vero e proprio dentro-fuori.

Nessuna conferenza stampa pre partita per Nicola, pienamente concentrato sugli allenamenti al Filadelfia: oggi presente anche il patron Urbano Cairo. Il tecnico dei granata prepara l’undici migliore da schierare in campo, soprattutto dopo la figuraccia di mercoledì sera contro il Milan. In porta confermato Sirigu, davanti torna a disposizione il duo di centrali Izzo e Nkoulou con Bremer e Vojvoda. Ballottaggio Mandragora–Baselli a centrocampo, c’è Rincon con Ansaldi e Verdi sulle fasce. La coppia d’attacco sarà formata da Belotti e Sanabria. Assenti Linetty per squalifica insieme a Gojak (lombalgia) e Murru.