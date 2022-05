SERIE A. Toro travolto in casa: la Roma cala il tris

Finale di stagione amaro per il Toro, travolto in casa per 3-0 dalla Roma. Un’iniezione di fiducia per i giallorossi in vista della finale di Conference League contro il Feyenoord (mercoledì prossimo a Tirana). Con il successo di questa sera, l’undici di Mourinho centra anche la certezza matematica di disputare l’Europa League il prossimo anno. I capitolini salgono, infatti, a quota 63 in classifica, matematicamente irraggiungibili da Atalanta e Fiorentina e a pari punti con la Lazio (che però ha una partita in meno). Resta solo da scoprire, dunque, se andranno in Europa come quinti o come sesti classificati. Il Toro, invece, chiude il campionato con i 50 punti conquistati al primo anno di Juric seduto in panchina. Tutto sommato un’annata che può definirsi positiva per i colori granata con i tifosi che sperano ora di “chiudere” salutando la riconferma di capitan Belotti (l’Olimpico Grande Torino gli ha tributato una vera e propria ovazione al 68′, quando è stato sostituito) con l’augurio, dunque, che quella contro la Roma non sia stata anche l’ultima del “Gallo” per la squadra di patron Cairo. Per il tabellino, decisivi, nel primo tempo, i gol di Abraham (doppietta per l’inglese, di cui uno su rigore) e di Pellegrini (anche lui dal dischetto: ai giallorossi sono stati assegnati due rigori) nella ripresa.