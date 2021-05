SERIE A. Toro, senti Nicola: “Contro la Lazio servono serenità ed entusiasmo”

La via per la salvezza passa (anche) per la gara contro la Lazio, domani, nel recupero di campionato (la gara non fu giocata a marzo a causa del Covid). A patto che il Toro la affronti col piglio giusto. Ne è convinto mister Davide Nicola, reduce da due scoppole consecutive (contro Milan e Spezia) che ancora fanno male. In fondo, per salvarsi, basta un punto.

SERVE ENTUSIASMO E SERENITA’

“Negli ultimi due match abbiamo dosato male le energie: volevamo tutto e subito, ora serve ritrovare entusiasmo e serenità” spiega, infatti, il tecnico granata alla vigilia di una partita delicatissima per le sorti del club del presidente Cairo. “Sappiamo che dobbiamo prenderci dei punti per rimanere in serie A – prosegue ancora l’allenatore – ma non dobbiamo essere contratti, lavoriamo per esprimere noi stessi”.

BELOTTI? SI SAPRA’ GESTIRE

Il “confronto con i tifosi è stato utile, ci ha aiutato” ha poi aggiunto Nicola. E a proposito di Belotti, diffidato e dunque, in caso di ammonizione, a rischio di squalifica nello scontro diretto dell’ultima giornata, contro il Benevento, il gallo “è un giocatore esperto, saprà gestirsi” si è affrettato a spiegare l’allenatore.

DOMANI FORMAZIONE COMPETITIVA

In ogni caso “vedremo domani chi giocherà, in ogni caso, contro la Lazio, scenderà in campo una formazione competitiva in chi comincia ma anche in chi subentra” ha concluso il tecnico del Torino.