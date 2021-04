SERIE A. Toro, scatto salvezza: Roma rimontata e battuta (3-1)

Scatto salvezza del Toro: all’Olimpico Grande Torino i granata rimontano e battono 3-1 la Roma, tre punti chiave nella lotta alla permanenza in Serie A.

Avvio shock, però, per il Toro: Pedro innesca Mayoral, che segna l’1-0 dopo soli 3 minuti. I granata si riversano in attacco, ma sprecano tantissime occasioni: si va a riposo quindi con i giallorossi in vantaggio. Altra musica nella ripresa: al 57′ Sanabria trova la rete del pari su assist di Ansaldi. Al 71′ il cambio che decide la partita: l’attaccante paraguayano lascia il campo, al suo posto c’è Zaza, che impiega solo un minuto per segnare il gol del 2-1 grazie ad un tap-in vincente su una conclusione di Belotti. All’85’ Diawara si fa espellere, lasciando la Roma in 10, poi il “Gallo” mette nuovamente lo zampino nella rete del 3-1: ruba palla a Fazio e serve Rincon, che chiude i conti al 92′.

Vittoria fondamentale per il Toro, che sale a quota 30 punti (con una partita in meno), gli stessi di Fiorentina e Benevento. Sono 5, ora, le lunghezze di vantaggio sul Cagliari e di conseguenza sulla zona retrocessione.