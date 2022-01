SERIE A. Toro, la beffa è servita al fotofinish: col Sassuolo è 1-1

Toro, la beffa arriva al fotofinish. Contro il Sassuolo, dopo una gara dominata (e tre legni centrati), i granata non vanno oltre l’1-1 lasciandosi riagguantare sullo striscione dell’ultimo chilometro. Finisce dunque con il risultato di parità in virtù dell’iniziale gol del vantaggio, siglato da Sanabria (nella foto), al 16′ del primo tempo, pareggiato da Raspadori all’88’.

OCCASIONE SCIUPATA PER I GRANATA

Per la formazione allenata da Juric è un’occasione sciupata per restare nella scia del treno per l’Europa portandosi a -2 da Fiorentina e Lazio fermate sul pari, rispettivamente, da Cagliari e Atalanta.

SANABRIA DI TESTA PER IL GOL DELL’1-0

Per quanto concerne il match, disputato all’Olimpico di Torino, c’è da sottolineare l’ottima partenza dei granata che, dopo essere andati vicini al gol in più occasioni, passano al 16′, grazie a Sanabria che, su imbeccata aerea di Singo (servito da Brekalo dalla sinistra), insacca di testa la rete dell’1-0.

TRAVERSA E POI PALO, SFORTUNA TORO!!

Al 33′ ancora Sanabria avrebbe la palla del raddoppio ma sotto porta, e fuori equilibrio, si fa ipnotizzare da Consigli. A una manciata di secondi dall’intervallo il Toro si morde due volte le mani, colpendo prima un palo con una conclusione dalla distanza di Mandragora, poi una traversa con il solito Sanabria.

TERZO LEGNO DI GIORNATA: LO CENTRA BREMER

Nella ripresa, la sfortuna decide di indossare nuovamente i panni granata. Succede al 73′ quando un colpo di testa di Bremer, deviato da Consigli, si stampa sul legno (il terzo della giornata). Il Sassuolo boccheggia, si salva più volte dalla capitolazione ma, come sovente accade nel calcio, allo scadere, trova clamorosamente il gol dell’1-1, in pratica al primo tiro in porta della partita.

BERARDI CREA, RASPADORI REALIZZA

Fa tutto Berardi, autore di una brillante ripartenza. Con la difesa del Toro distratta, la palla viene servita in mezzo per Raspadori che, a tu per tu con Milinkovic-Savic, da due passi, gela i granata fissando il risultato sul punteggio di parità. Nota di cronaca: Juric, nervosissimo, è stato espulso dopo il triplice fischio, per proteste contro l’arbitro.