SERIE A. Toro ko in trasferta: la Samp vince 1-0, decide Candreva

Il Torino cade in trasferta dopo il successo in rimonta contro il Sassuolo: vince la Sampdoria 1-0.

A decidere il match una rete di Candreva, che sblocca il risultato al 25′ minuto su assist di Gabbiadini. Granata che rischiano di andare sotto 2-0 qualche minuto dopo, salvati dal palo su un tiro di Quagliarella. Il Toro spinge poi nella ripresa e va a caccia dell’ennesima rimonta, che questa volta però non arriva. Qualche protesta per una trattenuta su Belotti in area, non premiata con il calcio di rigore dall’arbitro Orsato: finisce dunque 1-0 per i blucerchiati.

Gli uomini di Nicola restano in 17esima posizione in classifica, a quota 23 punti. Solo uno di vantaggio sul Cagliari (e sulla zona retrocessione): i granata hanno comunque una partita da recuperare.