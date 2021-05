SERIE A. Toro, è salvezza: con la Lazio finisce 0-0, i granata restano in A

Il palo “salva” il Torino: i granata conquistano la permanenza in Serie A all’Olimpico di Roma, pareggiando 0-0 contro la Lazio con un doppio brivido finale per un rigore sbagliato da Ciro Immobile e per un palo di Lazzari di testa al 95′.

Dopo un primo tempo con poche emozioni, la Lazio accelera nella ripresa a caccia del gol del vantaggio. Ci prova prima Muriqi in area di rigore, poi Escalante in girata: in entrambi i casi respinge la difesa granata. Il Toro trova poi una grande occasione in contropiede: palo di Sanabria su sponda di Belotti. All’83’ quella che potrebbe essere la svolta: Nkoulou stende Immobile in area, calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto, però, clamoroso errore del capitano dei biancocelesti, che colpisce il palo. Ma non è finita: al 96′ Lazzari colpisce nuovamente il legno di testa, ed i granata si salvano ancora.

E’ festa, dunque, per il Torino: il punto stacca il Benevento a +4 e, con una giornata d’anticipo, conquista la salvezza. A retrocedere sono i sanniti, che si aggiungono a Crotone e Parma.