SERIE A. Toro di rigore: Udinese ko, tre punti chiave per la salvezza

Basta un rigore di Belotti: il Torino batte 1-0 l’Udinese in trasferta e conquista una vittoria chiave nella lotta alla salvezza in A nei confronti di Cagliari e Parma.

L’Udinese fa la partita in avvio, con il Toro che tenta di colpire in ripartenza. Qualche occasione per entrambe le squadre, ma nulla di fatto. Il match cambia nella ripresa: minuto 61, fallo in area del bianconero Arslan su Belotti sugli sviluppi di un calcio di punizione e rigore per il Toro. Dal dischetto va proprio il “Gallo”, che non sbaglia e fa 0-1. Qualche recriminazione dei padroni di casa poco dopo, ma l’arbitro Doveri al VAR non assegna nessun penalty.

Tre punti d’oro per gli uomini di Davide Nicola: ora, a parità di partite giocate, i punti di vantaggio sul Cagliari (e dunque sulla zona retrocessione) diventano 5. Sette, invece, le lunghezze di differenza con il Parma penultimo, che ha anche una partita giocata in più.