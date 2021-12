SERIE A. Toro, ci pensa Pobega: Hellas Verona ko e scavalcato in classifica

Buona l’ultima casalinga del 2021 per il Torino di Juric che batte 1-0 l’Hellas Verona nella 18esima giornata del campionato di Serie A e lo scavalca in classifica, arrampicandosi al decimo posto con 25 punti contro i 23 degli scaligeri, a sei punti dalla zona Europa. La partita è stata decisa attorno alla metà del primo tempo, quando, un minuto dopo l’espulsione di Magnani, per fallo da ultimo uomo (rosso decretato al Var) su Sanabria, con i gialloblu ridotti in dieci, i granata sono riusciti a sbloccala. E’ stato abile Pobega al 26′, a ribadire, di destro, in rete, la palla del vantaggio “piovuta” in area su calcio di punizione dal limite battuto da Rodriguez e deviato fortunosamente da Sanabria. Nella ripresa, sotto di un gol, l’undici di Tudor ci ha provato con coraggio a pareggiare, provando a sfruttare soprattutto le palle inattive, ma il Toro, nonostante un po’ di affanno nel finale (all’87’ per poco Milinkovic-Savic non combina la frittata: il portiere granata si è avventurato in dribbling su Simeone e Cancelleri e per poco non si è fatto soffiare la palla in area), è riuscito a tenere alta la guardia, gestendo il risultato fino al 4° minuto di recupero.