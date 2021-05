SERIE A. Toro-Benevento 1-1, i granata chiudono con un pareggio

Il Torino chiude la sua Serie A al quartultimo posto, con un pareggio contro il Benevento: finisce 1-1 all’Olimpico, con le reti di Bremer e Tello.

Sono i granata a passare in vantaggio: segna il difensore brasiliano al 29′, su assist di Verdi. E’ la rete che decide il primo tempo, che si chiude quindi con il Toro in vantaggio. Nella ripresa tre cambi per parte, poi il pareggio del Benevento: rete di Tello, al 72′, che fissa il punteggio sull’1-1.

Gli uomini di Nicola chiudono il campionato a quota 37 punti: gli stessi del Cagliari, ma al quartultimo posto per via degli scontri diretti. Sono 4 le lunghezze di vantaggio conclusive sulla zona retrocessione, occupata da Benevento, Crotone e Parma.