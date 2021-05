SERIE A. Toro, allungo salvezza: Parma battuto 1-0

Il Toro di Davide Nicola conquista altri tre punti chiave nella corsa alla salvezza: all’Olimpico Grande Torino i granata battono 1-0 il Parma.

Sono i granata a fare la partita: due grandi occasioni nel primo tempo, un colpo di testa di Belotti ed una traversa presa da Ansaldi. Proprio l’argentino è decisivo nella ripresa: suo l’assist per la rete di Vojvoda al 63′, con il centrocampista granata che mette in rete da due passi.

Una vittoria fondamentale per il Toro: gli uomini di Nicola, con una partita ancora da giocare contro la Lazio, allungano a +3 sul Benevento, 18esimo ed in zona retrocessione, e superano Spezia e Cagliari in classifica. Il Parma è, invece, matematicamente in Serie B.