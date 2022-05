Serie A, Torino-Roma si giocherà venerdì 20 maggio

La gara dell’ultima giornata di campionato tra Torino e Roma, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino, si giocherà venerdì 20 maggio. Lo ha preannunciato il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, al termine dell’assemblea svolta nel salone d’onore del Coni prima della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

Accolta, dunque, la richiesta dei giallorossi, che mercoledì 25 saranno impegnati a Tirana nell’ultimo atto della Conference League: Mourinho voleva due giorni in più per i suoi per preparare la partita col Feyenoord e nessuno si è opposto.

“La Roma giocherà di venerdì come ha chiesto. Decisione che è stata unanime”, le parole di Casini. “Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale della Conference League. Le altre che giocheranno per l’Europa rispetteranno il principio di contemporaneità, scendendo in campo tutte sabato o domenica, ma si deciderà dopo la penultima giornata”.