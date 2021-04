SERIE A. Stop Juve, la corsa Champions si complica: a Firenze è 1-1

Dopo la vittoria contro il Parma, la Juventus torna a fermarsi in campionato: a Firenze contro la Fiorentina finisce 1-1. La corsa Champions ora si complica: Atalanta e Napoli, in campo oggi e domani, possono sorpassare ed agganciare i bianconeri in classifica.

VLAHOVIC FA 1-0 SU RIGORE

Primo tempo shock per gli uomini di Pirlo: dopo un palo colpito dalla distanza da Pulgar, Rabiot stoppa di braccio in area. L’arbitro va al VAR ed assegna il calcio di rigore alla Fiorentina: dal dischetto Vlahovic beffa Szczesny con il “cucchiaio” e fa 1-0. Solo un’occasione per i bianconeri, in chiusura: Bentancur serve Ramsey che, a tu per tu con Dragowski tira fuori in scivolata.

MORATA PAREGGIA DOPO 1′

L’ingresso di Morata e Kulusevski tra primo e secondo tempo cambia l’inerzia della partita: proprio lo spagnolo, dopo appena 1′, pesca il jolly e fa 1-1 con un sinistro a giro che beffa il portiere viola. I padroni di casa, stanchi, lasciano campo alla Juve, che attacca senza però trovare la rete del vantaggio.

ATALANTA E NAPOLI POSSONO SORPASSARE

La classifica non sorride alla Juve, nonostante l’aggancio al Milan (domani in campo contro la Lazio). Atalanta e Napoli possono infatti rispettivamente agganciare e sorpassare i bianconeri in caso di successi.