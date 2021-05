SERIE A. Riscatto Juve: Sassuolo ko 3-1, bianconeri ancora attaccati al treno Champions

Un brivido in avvio, poi le reti ed il successo. La Juventus batte il Sassuolo e resta attaccata alle squadre in corsa per la prossima Champions League, a due partite dalla fine.

Il match dei bianconeri inizia, appunto, con un grande spavento: fallo di Bonucci in area e rigore per il Sassuolo. Dal dischetto Buffon para il rigore a Berardi e si resta sullo 0-0. Passano 28′ ed arriva la rete del vantaggio della Juventus: segna Rabiot con un tiro dalla distanza. Un contropiede perfetto porta poi al raddoppio: chiude Ronaldo sotto porta: 100esimo gol per lui in maglia bianconera e 2-0 all’intervallo.

I neroverdi riaprono il match in avvio di ripresa: segna Raspadori al 59′ su assist di Locatelli. Gli uomini di De Zerbi spingono in attacco, ma subiscono in contropiede la rete del ko: chiude Dybala su assist di Kulusevski ed è 1-3.

Non sono arrivate buone notizie dagli altri campi per i bianconeri, che restano quinti per le vittorie di Milan che Atalanta. Le lunghezze di distanza su entrambe restano dunque 3. La Juve ritorna anche a -1 dal Napoli, ieri vincente.