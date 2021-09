SERIE A. Rabbia Allegri: “Eravamo in controllo. Non esiste che ti possano fare gol in quei momenti”

L’1-1 contro il Milan sta stretto a mister Allegri. “Sono arrabbiato – ha esordito il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn – nonostante la squadra abbia fatto un buon primo tempo nella seconda frazione di gioco abbiamo rischiato addirittura di perderla”. Fino al pari di Rebic, ha aggiunto l’allenatore della Juve, “eravamo in totale controllo” poi “abbiamo perso quella attenzione e determinazione. Basta vedere il calcio l’angolo da cui abbiamo preso gol”. Per Allegri, i suoi sono stati “troppo sufficienti nella fase difensiva”. Poi l’amara ammissione: “ho sbagliato i cambi” ha rimarcato, tornando, infine, sull’episodio del pari rossonero: “quando arrivi in quei momenti lì non esiste che gli altri ti possano far gol“. “Su questo – ha concluso Allegri – dobbiamo migliorare, nonostante la squadra abbia fatto un passo molto buono in avanti”. “