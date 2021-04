SERIE A. Prima la paura, poi la rimonta: Juve batte Parma 3-1

Quasi 20 minuti di paura, nuovamente, per la Juventus. Poi la rimonta: i bianconeri battono 3-1 il Parma e tornano alla vittoria, conquistando tre punti fondamentali nella corsa ad un piazzamento in Champions League per la prossima stagione.

APRE BRUGMAN, PAREGGIA ALEX SANDRO

E’ il Parma, ormai sempre più vicino alla retrocessione in Serie B, a passare in vantaggio. Segna Brugman su punizione, con un Buffon ingannato da un cattivo posizionamento della barriera. Qualche minuto di confusione, ma i bianconeri trovano il gol del pari in chiusura di primo tempo: segna Alex Sandro al volo in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e si va a riposo sull’1-1.

RIMONTA COMPLETATA NELLA RIPRESA

Il secondo tempo della Juve inizia nel migliore dei modi: cross in area, difesa e Dybala a vuoto, c’è Alex Sandro, che insacca di testa. Una doppietta a sorpresa del terzino brasiliano, che ribalta così il vantaggio degli ospiti: è 2-1. Il terzo gol arriva poi al 68′, ancora sugli sviluppi di un corner: segna De Ligt, che colpisce di testa ed insacca alle spalle dell’incolpevole Colombi.

JUVE A -1 DAL MILAN

Gli uomini di Pirlo approfittano del ko interno del Milan e sono ora a -1 dai rossoneri, secondi in classifica, in attesa dell’Atalanta, in campo domani contro la Roma.