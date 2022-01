Serie A, niente sconfitta a tavolino per il Toro: il match con l’Atalanta rimane sub iudice

Nessuna sconfitta a tavolino per le squadre bloccate dalle Asl nella prima giornata di ritorno del campionato di serie A, compreso il Toro. Il Giudice Sportivo della Lega, Gerardo Mastandrea, non si è espresso a proposito di Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, che rimangono sub iudice.

Tutto come previsto, insomma. L’unica indicazione fornita dal giudice è relativa a un altro match non disputato, ma in programma a dicembre: quello tra Udinese e Salernitana. Come recita il comunicato Figc, la decisione su quella partita è prevista per il prossimo 18 gennaio.