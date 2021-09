SERIE A. Morata illude, Rebic la recupera: il Milan frena la Juve e la rimanda -8

Juve ancora a secco di vittorie in campionato. Contro il Milan, all’Allianz Stadium, il big match della 4a giornata di Serie A termina in parità: 1-1- Un risultato che consente ai rossoneri di Pioli di acciuffare l’Inter in vetta alla classifica, mentre i bianconeri restano desolatamente fermi a quota 2 punti, a -8 dalle milanesi.

MORATA PORTA IN VANTAGGIO LA JUVE

E dire che la partita si era messa subito bene per i ragazzi di Allegri capaci di sbloccare il risultato al 4′ con un contropiede orchestrato in maniera perfetta: su calcio d’angolo per il Milan, Hernandez sbaglia di testa e consente a Dybala di lanciare in campo aperto Morata. Lo spagnolo, a tu per tu con Maignan, non sbaglia e segna con uno “scavetto”, portando in vantaggio i suoi. I rossoneri accusano il colpo e per poco i padroni di casa non segnano il raddoppio ancora con lo spagnolo e poi con Dybala, ma il primo tempo si chiude sull’1-0.

REBIC RIMETTE LE COSE IN PARITA’

La ripresa inizia sulla falsa riga dei primi 45 minuti: il Milan tiene il pallone provando ad affacciarsi nell’area bianconera, ma non impensierisce più di tanto Szczesny, che corre pochi pericoli. A poco a poco, però, la squadra di Pioli inizia a crescere ed alla fine trova il pari con un colpo di testa di Rebic (76′) su calcio d’angolo battuto da Tonali.

SZCESNY SI SUPERA SU KALULU

Nel finale, con la Juve in affanno, i rossoneri sfiorano addirittura un clamoroso colpaccio con Kalulu che da posizione defilata, conclude potente di destro, nello specchio della porta, con Szczesny però, straordinario a deviare in corner e salvare il risultato.