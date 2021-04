SERIE A. Malinovsky punisce la Juve: vince l’Atalanta, sorpasso in classifica (1-0)

Pesante ko della Juventus a Bergamo: l’Atalanta batte 1-0 i bianconeri nello scontro diretto importante per la zona Champions ed effettua il sorpasso in classifica.

Partita abbastanza bloccata tra primo e secondo tempo: poche le emozioni, anche se è la Juve ad avere le occasioni più importanti in avvio di gara. I cambi di inizio ripresa non cambiano il ritmo del match, sempre bloccato. La partita si incattivisce poi nel finale, con cinque ammonizioni nel giro di dieci minuti: l’episodio decisivo arriva poi all’87’: Ilicic serve Malinovsky, che non sbaglia davanti a Szczesny. Palla in rete ed è 1-0 per l’Atalanta, rete che decide la partita.

Gli uomini di Pirlo scivolano al quarto posto in classifica, ora a rischio attacco anche da parte del Napoli: sono solo tre, infatti, le lunghezze di vantaggio sui partenopei, impegnati stasera contro la capolista Inter.