Serie A, l’Inter è campione d’Italia: i complimenti della Juve e di Agnelli

Adesso è matematico: il pareggio dell’Atalanta, fermata sull’1-1 sul campo del Sassuolo, vuol dire Scudetto all’Inter. Titolo n°19 per i nerazzurri, che interrompono così il dominio della Juventus dopo nove anni consecutivi.

La prima a congratularsi è stata proprio la Juventus tramite il proprio account Twitter, seguita immediatamente da un post del presidente Andrea Agnelli: “Ben fatto Steven – il messaggio social riferito al patron dei nerazzurri Zhang -. Sono contento per te e sono orgoglioso di essere un tuo onesto avversario sul campo ed amico al di fuori di esso. Ma torneremo..”, ha concluso.

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back…@inter

— Andrea Agnelli (@andagn) May 2, 2021