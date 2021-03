SERIE A. Lazio-Torino, la Corte d’Appello rinvia il verdetto. Lotito vuole il 3-0 a tavolino

Slitta il “verdetto” – inizialmente atteso in giornata – della Corte d’Appello della Figc (presieduta da Piero Sandulli) per il ricorso, presentato dalla Lazio, contro la decisione di inserire di nuovo in calendario il match di campionato contro il Torino non disputato, lo scorso 2 marzo, a causa dei casi di Covid registrati tra i calciatori granata. Il dibattimento, svoltosi in modalità a distanza, si è concluso dopo circa un’ora.

LA LAZIO INSISTE: VUOLE IL 3-0 A TAVOLINO

La sentenza, che dovrà contenere anche le motivazioni in modo, così, da consentire alle parti, eventualmente, di poter procedere al ricorso davanti al Collegio di Garanzia del Coni, è ora atteso nei prossimi giorni. Il club biancoceleste del presidente Lotito continua a chiedere il 3-0 a tavolino.