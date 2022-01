SERIE A. La Juve non sfonda: col Napoli è “solo” pari

La Juve non sfonda. All’Allianz Stadium, contro un Napoli in formazione rimaneggiata, tra assenti per la Coppa d’Africa (Koulibaly, Anguissa e Ounas), Covid e infortuni (Lozano, Osimhen, Malcuit, Meret, Fabian Ruiz e Mario Rui), gli uomini di Allegri non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 in un match – valido per la prima giornata del girone di ritorno – tutto sommato equilibrato, vivace su entrambi i fronti e con tante potenziali occasioni da gol.

GIOCANO RAHMANI, ZIELINSKI E LOBOTKA

Nota di cronaca, destinata senz’altro a far discutere: l’undici di Spalletti (rimasto, a sua volta, a casa perché anche lui positivo al virus) è sceso in campo con i tre giocatori (Lobotka, Rahmani e Zielinski) “isolati” dall’Asl partenopea (anche l’Asl di Torino aveva ordinato che stessero in quarantena).

MERTENS PORTA GLI OSPITI IN VANTAGGIO

Sono stati gli ospiti, in ogni caso, dopo un quarto d’ora di predominio bianconero, a trovare la rete del vantaggio, al 23′ del primo tempo. Mertens, servito da Politano, ha fatto secchi, in diagonale, con un tiro di collo pieno, Szczesny e De Ligt sulla linea di porta.

CHIESA RIACCIUFFA IL NAPOLI

La Juventus è riuscita a raddrizzare il match solo a inizio ripresa con Chiesa al 54′. L’azione, rocambolesca, si è sviluppata su cross di McKennie dalla destra per Morata. Lo spagnolo è stato anticipato, ma sulla respinta è arrivato Chiesa che, di sinistro, ha beffato Ospina (anche grazie a una deviazione di Lobotka) insaccando la palla dell’1-1.

UN PUNTO CHE SERVE POCO

Con il pareggio, il Napoli si è arrampicato a 40 punti, ponendosi a 6 lunghezze dalla capolista Inter (che ha una gara da recuperare). La Juve è invece salita a 35 punti, rimanendo a -5 in classifica dai partenopei ed a -3 dal quarto posto dell’Atalanta (anche gli orobici però hanno una gara in meno). Un punto per parte, dunque, che, a conti fatti, serve poco ad entrambe le formazioni anche se sicuramente soddisfa di più il Napoli.