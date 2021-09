SERIE A. Juve, senti Chiesa: “Continueremo a lottare per la maglia, per i tifosi. I risultati arriveranno”

Il giorno dopo l’1-1 con il Milan (e lo “0” alla casella vittorie in campionato, dopo quattro giornate) in casa Juve si cerca di guardare al futuro. Ancora una volta sono i social il luogo in cui “scaricare” rabbia e delusione per il pari casalingo, ma anche grinta ed ottimismo per i prossimi impegni di campionato.

RABIOT: CONTINUIAMO COSI’

“Continuiamo così ragazzi! il duro lavoro pagherà di sicuro! Tutti insieme“, ha scritto (in inglese) su Instagram Adrien Rabiot a corredo di una sua foto in azione, sul campo di gioco, tallonato da Tonali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

CHIESA: PER LA MAGLIA, PER I TIFOSI

“Continueremo a lottare per la maglia, per i tifosi, per la Juventus: i risultati arriveranno” gli ha dato man forte Federico Chiesa sullo stesso social, dove campeggia una sua foto con Bennacer di spalle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa)

CHIELLINI: ORA PIU’ CHE MAI, FORZA JUVE

“Ora più che mai, forza Juve“, ha scritto capitan Giorgio Chiellini chiamando il popolo bianconero alla riscossa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Chiellini (@giorgiochiellini)

E “fino alla fine” è invece il messaggio affidato da Leonardo Bonucci alla sua pagina Instagram, dove il centrale difensivo bianconero ha pubblicato, come Chiellini, una foto della formazione scesa in campo, ieri, allo Stadium.