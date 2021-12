SERIE A. Juve, senti Allegri: “Con il Cagliari non pensiamo ai regali di Natale”

Nemmeno il tempo di archiviare la trasferta di Bologna che per la Juve è già tempo di campionato. C’è il Cagliari da affrontare, domani, nell’anticipo dell’ultima giornata di campionato. “Tra gennaio e febbraio ci giochiamo la stagione” spiega il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match. “Domani – aggiunge – dobbiamo vincere perché altrimenti vanifichiamo il successo di Bologna”.

SERVE FILOTTO DI VITTORIE

Per il bilancio, prosegue ancora: “aspettiamo, vedremo se chiuderemo a 34 punti”. Poi prova a indicare la rotta: “Dobbiamo cercare di fare un filotto per aggiustare le cose“.

JUVE, NIENTE REGALI DI NATALE

E a proposito dei sardi: la Juve è attesa da “una sfida delicata perché ci sono le vacanze e si pensa ai regali di Natale: se possiamo pensare che sia una gara facile ci sbagliamo” avvisa il tecnico della Juventus. Loro “hanno valori tecnici importanti – spiega Allegri – e con Joao Pedro, Pavoletti e Keita uno dei migliori attacchi dal decimo posto in giù”.

DYBALA FUORI, NON HA SENSO RISCHIARE

Per quanto concerne l’undici titolare, “Dybala ha lavorato oggi. Prendere un rischio domani e poi dopo fermarsi un’altra volta non ha senso, anche perché non si è mai allenato con la squadra” ha aggiunto il tecnico toscano. “sicuramente il 30 dicembre Dybala, Danilo, Chiesa e Chiellini saranno con la squadra. Danilo è quello più indietro ma sicuramente li rivedremo il 30. Poi vediamo Ramsey che in questo momento è fuori” ha concluso.