SERIE A. Juve pasticciona, il Napoli firma la rimonta con Politano e Koulibaly

Stenta a decollare la nuova Juve targata Allegri (un punto, finora, in tre partite). Al “Maradona” di Napoli, nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A, privi della pattuglia sudamericana (Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado, Danilo e Dybala), i bianconeri incassano il secondo ko consecutivo in campionato (dopo la sconfitta casalinga con l’Empoli), facendosi rimontare (2-1) dai partenopei e finendo -8 dalla vetta.

FATALI DUE PASTICCI DIFENSIVI

Fatali due “pasticci” difensivi che hanno consentito ai padroni di casa di rimontare il gol del momentaneo vantaggio ospite, siglato da Morata all’11’ del primo tempo, con lo spagnolo abile ad intercettare un retropassaggio di Manolas e poi ad infilare Ospina da posizione defilata, sul palo lontano. Nella ripresa, il patatrac bianconero è servito.

SZCZESNY E KEAN, ERRORI FATALI

Al 57′ Szczesny non trattiene un tiro “a giro” di Insigne non proprio irresistibile e Politano, da pochi passi, non sbaglia, insaccando la palla dell’1-1. All’85’ l’estremo difensore bianconero riesce ad evitare, con un intervento disperato, l’autogol di Kean (entrato al posto di Morata) il quale, maldestramente, su calcio d’angolo battuto dal Napoli, l’aveva “incornata” di testa verso la propria porta, ma non può nulla sul tap-in vincente di Koulibaly che, di destro, la mette dentro (2-1).

JUVE, LA VITTORIA MANCA ANCORA

Con la vittoria di oggi contro la Juve, gli uomini di Spalletti restano a punteggio pieno mentre i bianconeri sono ancora fermi al pari in trasferta contro l’Udinese (2-2) della prima giornata (poi due sconfitte). L’ultima volta che la Juve aveva iniziato il campionato senza vittorie nelle prime gare, risale alla stagione 2015/16 (ancora con Allegri in panchina). Quell’annata, tuttavia, si concluse con uno scudetto e una coppa Italia.