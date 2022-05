SERIE A. Juve, l’ultima trasferta è amara: la Viola fa festa

Si chiude nel peggiore dei modi la stagione 2021/22 della Juve: sconfitta 2-0 a Firenze. Bianconeri spuntati e mai veramente in partita contro una formazione, quella viola, motivata e a caccia dei tre punti necessari per coltivare il sogno europeo. Alla fine è la Fiorentina a fare festa. Con il successo di questa sera, infatti, la formazione di Italiano chiude al settimo posto, a quota 62 punti, a +3 sull’Atalanta battuta in casa dall’Empoli e si qualifica per la prossima edizione di Conference League. Decisivi ai fini del risultato la fiammata di Duncan allo scadere del primo tempo e il rigore trasformato da Nico Gonzalez nel finale. Prestazione negativa invece per l’undici di Allegri, che saluta la stagione con una nuova battuta d’arresto restando fermo a 70 punti in classifica.

L’ULTIMA DI CHIELLINI IN BIANCONERO

Nota di cronaca: quella del “Franchi” è stata l’ultima partita di Giorgio Chiellini con la casacca bianconera. La carriera del capitano si è conclusa, infatti, alla fine del primo tempo. Nella ripresa, non è rientrato in campo. A 38 anni, il difensore toscano saluta la Juventus e l’Italia. Per lui ora si prospetta una stagione negli Usa. Nota di colore: con Chiellini rimasto negli spogliatoi, la fascia di capitano è passata a Dybala, anche lui all’ultima partita con il club di Vinovo.