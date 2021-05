SERIE A. Juve, la corsa Champions non si ferma. Pirlo: “Fino alla fine”

“Fino alla fine“. Poi due bandierine: una bianca ed una nera. E’ il post pubblicato da Andrea Pirlo su Instagram con il quale il tecnico bianconero ha commentato il rocambolesco risultato di ieri con la Juve che ha espugnato il “Dacia Arena“, ribaltando l’Udinese nel finale grazie alla doppietta di Ronaldo (fino all’83’ la Juve era sotto di un gol). Insomma: a Vinovo la parola d’ordine è una sola: non si molla e per la corsa Champions tutti sono chiamati ad un ultimo decisivo sforzo, a partire dal prossimo big match contro il Milan, altra diretta concorrente per un posto nell’Europa che conta

