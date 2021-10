SERIE A. Juve, che tonfo: il Sassuolo espugna lo Stadium al 94′

Clamoroso tonfo della Juventus di Massimiliano Allegri: il Sassuolo espugna l’Allianz Stadium di Torino, portando a casa i tre punti con un contropiede letale al 94′.

Partita non brillante dei bianconeri sin dall’avvio, soprattutto con Morata che spreca tante palle gol. Al 13′ De Sciglio esce per infortunio: al suo posto Alex Sandro. La prima frazione si chiude nel peggiore dei modi per i padroni di casa: passano in vantaggio i neroverdi con un gol di Frattesi al 44′. Nella ripresa gli uomini di Allegri cambiano assetto e si buttano in attacco: al 76′ arriva il gol di McKennie, di testa su assist di Dybala. Per l’ultimo quarto d’ora più recupero, quindi, la Juve tenta il tutto per tutto: la beffa arriva al 94′, in contropiede, con Lopez che batte Perin con un pallonetto.