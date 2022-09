SERIE A. Juve, ancora un pari: al Franchi con la Fiorentina finisce 1-1

Ancora un pareggio per la Juve dopo lo 0-0 di Genova contro la Samp e l’1-1 dell’Allianz contro la Roma. E’ terminato, infatti, 1-1 l’attesa sfida del “Franchi” contro l’insidiosa Fiorentina che era già stata capace di bloccare (sul pari) il Napoli di Spalletti.

SUPER PERIN SALVA LA JUVE

Da segnalare, però, che al 43′ del primo tempo, sul risultato di 1-1, Perin ha parato il rigore del momentaneo vantaggio viola a Jovic deviandone la palla sul palo. Nella ripresa il portiere della Juve si è reso protagonista di un altro super intervento su un destro di Amrabat (con Cabral che non ha trovato la porta di testa). Insomma: un pari sofferto per l’undici di Allegri.

KOUAME’ RISPONDE A MILIK

Per quanto concerne il match, anticipo della 5a giornata di serie A, succede tutto nei primi 45 minuti di gioco con gli ospiti che sono passati in vantaggio al 9′ con Milik (secondo gol di fila per il neo acquisto polacco) ed i toscani che li hanno riacciuffati con Kouamé (al 29′).

ALLEGRI SI AFFIDA AL TRIDENTE

Nota di cronaca: per il match di Firenze che precede il debutto in Champions contro il Psg (martedì 6 settembre) il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha scelto di affidarsi, inizialmente, al tridente Di Maria-Milik-Kostic per provare a perforare la retroguardia toscana. Subito in campo anche il neo acquisto Paredes.

TURN OVER PER VLAHOVIC

Si è, invece, accomodato in panchina Vlahovic (turn over per lui) così come Bonucci (entrato però al 33′ del secondo tempo al posto di Alex Sandro). Tra i pali Perin ha sostituito (e bene) l’infortunato Szczesny. Con il pari di Firenze, la Juve sale a quota 9 punti in classifica. Quarta gara di fila senza successo, invece, per la Fiorentina, decima a 6 punti.