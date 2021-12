Serie A. Inter-Torino: a San Siro finisce 1-0

Ancora una sconfitta per i granata: a San Siro finisce 1-0 la giornata numero 19 di Serie A 2021/2022 tra Inter e Torino. Settima vittoria consecutiva per i nerazzurri che salgono a quota 46 punti.

A sbloccare la gara è Dumfries, che raggiunge la porta di Milinkovic-Savic dopo la prima mezz’ora di gioco su un fantastico assist di Dzeko. E’ così 1-0 per l’Inter al 30° minuto. Il Toro prova a reagire fin da subito, ma la squadra di Juric non riesce a concretizzare alcuna occasione. La seconda metà gara vede i ritmi rallentare, creando una situazione di stallo che sigilla il risultato fino alla fine dell’incontro. Poche le occasioni per gli ospiti di ribaltare il risultato.