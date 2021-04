SERIE A. Il Toro sbatte contro il Bologna: Mandragora risponde a Barrow, è 1-1

Il Toro di Nicola sbatte contro il Bologna in trasferta nel turno infrasettimanale valido per la 32esima giornata di Serie A. Finisce 1-1 e per i granata la zona retrocessione è, ora, un po’ meno lontana.

Il Bologna trova il vantaggio al 25′ dopo l’uscita dal campo di Dominguez, infortunato: segna Barrow, che buca la difesa granata in contropiede e batte a tu per tu Milinkovic-Savic. I rossoblù, dopo la rete del vantaggio, resistono agli attacchi granata, poco efficaci. La reazione arriva al 58′, nel corso della ripresa: bolide da fuori area di Mandragora, che raccoglie un pallone vagante al limite dell’area, e palla all’incrocio dei pali. Il gol dell’1-1 dà coraggio agli uomini di Nicola, che si spingono in avanti a caccia dei tre punti. Ma non basta: il risultato di parità resisterà fino al fischio finale.

Si riduce il vantaggio del Toro, ora a solo 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione grazie alla vittoria del Cagliari sull’Udinese. Gli uomini di Nicola sono, però, anche in attesa del recupero contro la Lazio, ancora da giocare.