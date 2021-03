SERIE A. Il Toro crolla nel finale: l’Inter vince e spinge i granata verso la B

Torino sconfitto in casa contro l’Inter: all’Olimpico Grande Torino i nerazzurri la spuntano nel finale con il risultato di 2-1.

TRAVERSA DI LYANCO SULLO 0-0

Primo tempo con poche emozioni da entrambe le parti: solo una grande occasione per il Torino, con Lyanco che di testa da due passi colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione.

APRE LUKAKU SU RIGORE, RISPONDE SANABRIA

Nella ripresa al 62′ si sblocca il risultato: fallo di Izzo su Lautaro Martinez, rigore per l’Inter e Lukaku non sbaglia. Gli uomini di Nicola non mollano, e sugli sviluppi di un corner arriva l’1-1: segna Sanabria, secondo gol in due partite per lui.

LAUTARO MARTINEZ LA DECIDE NEL FINALE

I granata tentano di chiudersi e di portare a casa un punto, ma mollano nel finale: all’85’ Sanchez trova Lautaro Martinez, che fa 1-2 e consegna i tre punti ai nerazzurri.

TORO TERZULTIMO, PARMA ORA A -1

Sconfitta prevedibile ma che fa sprofondare sempre più il Toro in classifica: i granata restano terzultimi a quota 20 punti ed ora avvicinati dal Parma, ora a -1 dopo il successo contro la Roma.