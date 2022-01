SERIE A. Il Toro cala il poker: Fiorentina colpita e affondata

Mamma che Toro! I granata affondano la Fiorentina e inaugurano nel migliore dei modi il 2022 portando a casa tre punti strameritati al termine di una partita praticamente senza storia. Letteralmente spietata la formazione di Juric che si conferma squadra schiacciasassi tra le mura amiche dove inanella la settima vittoria interna che le vale il nono posto in classifica.

MATCH DECISO NEL PRIMO TEMPO

Finisce 4-0 per i padroni di casa al termine di un match praticamente già deciso nel primo tempo. Ci pensa Singo, per primo, al 19′, a portare avanti i granata con un colpo di testa, su assist di Vojvoda. Al 24′ ecco arrivare il raddoppio, siglato da Brekalo (nella foto) che, nel giro di pochi minuti, sigla anche il tris (31′ ), sfruttando un errore di su errore di Callejon, mettendo a segno la sua personale doppietta. Insomma la sfida va in archivio nel giro di 12 minuti.

TORO, SQUADRA SCHIACCIASASSI IN CASA

Nel secondo tempo (al 13′), ecco arrivare il quarto gol di Sanabria (su assist di Mandragora) che approfitta di un errore del neo entrato Igor, che chiude definitivamente i giochi. Con la vittoria contro la Fiorentina, la formazione granata, nonostante le assenze (per infortuni e Covid) ed i pochi allenamenti disputati, diventa la squadra che ha fatto più punti tra le mura amiche, preceduta solo dalla capolista Inter (23 a 26). Nota di cronaca: da segnalare, tra i granata, il debutto tra i pali per il classe 2000 Luca Gemello.