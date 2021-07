SERIE A. Il calendario: derby della Mole alla 7ª ed alla 26ª giornata

La nuova Serie A 2021-22 prende forma: presentato oggi il nuovo calendario del campionato, che per la prima volta avrà due gironi asimmetrici. La seconda parte della stagione, infatti, avrà uno svolgimento totalmente diverso dalla prima.

IL CALENDARIO DEL TORINO

Subito un avversario difficile per il nuovo Torino di Ivan Juric, che aprirà il campionato nel weekend del 22 agosto 2021 contro l’Atalanta in casa, all’Olimpico. Spiccano i due derby della Mole, alla 7ª ed alla 26ª giornata: andata il 3 ottobre 2021, ritorno il 20 febbraio 2022. L’ultima giornata, invece, i granata sfideranno la Roma (22 maggio 2022).

🗓️ | CALENDARIO Ecco svelati tutti i nostri match della stagione 2021/2022 🔥#SFT pic.twitter.com/yqwjNMzItO — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 14, 2021

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS

La Juventus di Massimiliano Allegri aprirà il campionato contro l’Udinese in trasferta. Subito dopo due “big match”: trasferta a Napoli alla 3ª giornata (ritorno alla 20ª) e sfida in casa al Milan alla 4ª (ritorno alla 23ª). All’8ª c’è la Roma (ritorno alla 21ª), mentre il derby d’Italia contro l’Inter arriva alla 9ª ed alla 31ª giornata. L’ultima sfida, invece, sarà alla Fiorentina in trasferta.