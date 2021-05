SERIE A. Figuraccia Toro, il Milan ne fa sette: granata quartultimi

Figuraccia del Toro all’Olimpico: il Milan domina in lungo ed in largo e vince con il largo risultato di 7-0.

Match tutto in salita per i granata: apre le marcature Theo Hernandez al 19′ con un gran tiro da fuori area. Il raddoppio arriva 7 minuti dopo: fallo di Lyanco su Castillejo, rigore per il Milan. Dal dischetto Kessie non sbaglia e spiazza Sirigu per il 2-0.

La ripresa è un vero e proprio incubo per i granata: al 50′ Brahim Diaz fa 3-0, poi al 62′ Hernandez realizza il quarto per la sua doppietta personale. Poi tre gol di fila di Ante Rebic, al 67′, al 72′ ed infine al 79′ per la sua tripletta. Tre reti che fissano il risultato finale su un clamoroso 7-0.

La classifica sorride ugualmente al Toro: il Benevento ha infatti perso contro l’Atalanta e resta a -4 dai granata. Basteranno dunque 2 pareggi (o una vittoria) nelle prossime due sfide (contro Spezia e Benevento) ai granata per assicurarsi la permanenza in Serie A.