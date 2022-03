SERIE A. Delusione granata, la vittoria sfuma al fotofinish. Ma al Toro manca un rigore

Delusione e rabbia in casa Toro per un successo sfumato al fotofinish, che i ragazzi di Juric, fino a quel momento, avevano strameritato. L’Inter, alla fine, è riuscita ad agguantare il pareggio grazie al gol in extremis di Sanchez, al 48′. Ma erano state tutte del Torino le azioni e le occasioni più ghiotte del match per consolidare il vantaggio.

E’ finito dunque 1-1 il posticipo della 29/a giornata di campionato tra granata e nerazzurri, disputato sul terreno di gioco dello stadio Olimpico “Grande Torino” di Torino.

Il Toro è passato in vantaggio al 12′ del primo tempo con Bremer (nella foto) abile a deviare in rete un assist “involontario” di Pobega. Poi più volte l’undici granata è arrivato ad un passo dal raddoppio contro una squadra, quella di Inzaghi, apparsa spenta ed a tratti irriconoscibile, di sicuro lontana parente di quella che ha messo sotto il Liverpool ad Anfield in Champions League.

Al 37′ l’episodio destinato a far discutere. Belotti viene atterrato in area da Ranocchia, che prima di colpire il pallone, calcia nettamente il piede destro del “gallo” spedendolo gambe all’aria. Né l’arbitro Guida, tuttavia, né il controllo in sala Var giudicano l’intervento come falloso.

Un errore evidentissimo, destinato a pesare sui destini del match e che, a fine partita, farà sbottare il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ai microfoni di Dazn (“è inaccettabile, non mi capacito. Ci sono due errori clamorosi: questo è rigore prima del Var e dopo il Var. E’ una cosa clamorosa. Non si può non fischiarlo“).

Nel secondo tempo, il Toro riesce a controllare le sfuriate disordinate dell’Inter ed anzi, Brekalo prima (al 19′) ed Izzo poi (al 20′), avrebbero la palla per il raddoppio. Nella prima occasione, il croato è abile a saltare Handanovic ma poi Gosens in scivolata lo anticipa impedendogli la conclusione a botta sicura. Dal seguente corner, Izzo svetta più alto di tutti e incorna la sfera nell’angolino: Handanovic è prodigioso e sventa la minaccia.

Nel finale, i nerazzurri si lanciano all’arrembaggio. Al 43′ Dimarco e mette un cross in mezzo ma Dzeko da due passi sbaglia clamorosamente di testa spedendo la palla alta. Poi, al 48′, nel terzo dei quattro minuti di recupero, subito dopo un colpo di testa di Pobega che avrebbe meritato miglior fortuna, quando ormai i granata già pregustavano i tre punti, il bosniaco riesce a servire a Sanchez un assist al bacio che il cileno trasforma battendo Berisha di destro per il definitivo 1-1.