SERIE A. Cambia l’arbitro di Milan-Juve: Orsato non ci sarà. Al suo posto Di Bello

Non sarà più Daniele Orsato a dirigere il posticipo di domenica sera tra Milan e Juventus, match valido per la 4/a giornata di ritorno del campionato di Serie A 2021-2022. Il fischietto vicentino non potrà, infatti, essere presente a San Siro. Lo ha comunicato l’Aia designando, al sul posto, Marco Di Bello inizialmente designato al VAR (al suo posto ci sarà Aleandro Di Paolo).