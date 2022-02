SERIE A. Belotti risponde a De Ligt: il derby della Mole finisce 1-1

Pari e patta all’Allianz Stadium. Il derby della Mole tra Juventus e Torino, primo anticipo della 26esima giornata di serie A, è terminato con il punteggio di 1-1. Al gol del vantaggio bianconero, segnato da De Ligt, al 12′ del primo tempo, su azione di calcio d’angolo (battuto da Cuadrado), ha replicato, nella ripresa, il rientrante “gallo” Belotti (al 61′), abile a deviare in rete, in mezza girata di sinistro, un assist di Brekalo.

FRENATA LA CORSA CHAMPIONS DELLA JUVE

Un punto per uno, dunque, che di sicuro non aiuta la Juventus nella rincorsa Champions ai primi quattro posti della classifica. Gli uomini di Allegri, infatti raggiungono quota 47 punti. Tre punti in più (ma due match ancora da giocare per gli orobici) sull’Atalanta (a 44 punti) attesa, domenica, dalla trasferta del Franchi contro la Fiorentina. Napoli, terzo, ancora più distante a 53 punti (lunedì sfiderà il Cagliari).

TORO A QUOTA 33 TALLONATO DALL’EMPOLI

Dal canto suo, con il pareggio di questa sera, il Toro di Juric arriva a 33 punti, “tallonato” dall’Empoli (a 31) che domani affronterà la Sampdoria al Ferraris di Genova.

INFORTUNATI DYBALA E BREMER

Nota di cronaca: da segnalare, in casa bianconera, l’infortunio in cui è incappato Dybala, al 52′. L’argentino, nel tentare un diagonale da fuori (con palla finita, a lato di poco) si è fatto male ed ha chiesto il cambio (al suo posto è entrato Mckennie). La speranza è quella di poterlo recuperare nella sfida di champions contro il villareal, la prossima settimana. Per il Toro, nel finale, l’infortunio in cui è incappato Bremer (in un contrasto di gioco con Morata) con a sua volta costretto ad uscire.