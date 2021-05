SERIE A. Beffa Toro, il vantaggio dura tre minuti: è 1-1 a Verona

Un vantaggio agguantato all’ultimo, ancora con Vojvoda, come contro il Parma. Poi, la beffa immediata rappresentata dalla rete di Dimarco. A Verona il Toro non va oltre il pari e non trova tre punti che potevano voler dire salvezza, visto il contemporaneo ko del Benevento.

Dopo un primo tempo teso, con tre ammoniti, il match cambia nella ripresa. Quattro cambi per il Verona, cinque invece per il Toro che cambia anche la coppia d’attacco. All’85’ arriva finalmente il vantaggio granata: Vojvoda incorna di testa su assist di Ansaldi e fa 1-0. Sembra fatta, ma poi arriva la clamorosa beffa: Dimarco di sinistro batte Sirigu e fa 1-1, pareggiando subito il match.

Un punto comunque importante per i granata, che a tre partite dalla fine allungano ancora sul Benevento terzultimo (ora a +4). Gli uomini di Nicola dovranno, inoltre, recuperare il match contro la Lazio.